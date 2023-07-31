Мощнее и с требованиями к экологии: в Укргидроэнерго о восстановлении Каховской ГЭС

Восстановленная Каховская гидроэлектростанция будет современной и значительно мощнее разрушенной.

Об этом в эфире Свобода. Ранок рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

— Мы потеряли 340 МВт. Планируется новую станцию построить на 520-580 МВт. И, конечно, это уже должна быть современная станция, с требованиями к экологии. Трансформаторы должны быть без масла, или с синтетическим маслом, которое очень быстро растворяется в воде. Это и рыбоходы надо будет строить такие, как есть уже на современных станциях. То есть это уже будет проектироваться, — говорит он.

Однако это все будет осуществляться уже после освобождения территорий.

— То есть от сегодняшнего дня нам нужно семь с половиной — восемь лет, чтобы восстановить этот потенциал, который был разрушен шестого июня, — сказал Сирота.

Он добавил, что сейчас разрабатывают экспериментальный проект восстановления. По его словам, главная задача экспериментального проекта — обеспечить работу станции ДнепроГЭС.

На первом этапе планируют спроектировать временные плотины водохранилища. После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для перегораживания водохранилища и при условиях паводка поможет наполнить его водой до необходимого уровня.

— Если будет хороший паводок, мы можем хотя бы дойти до отметки 12,5, что необходимо для того, чтобы обеспечить водой наши три области. После этого мы должны построить такое же временное гидросооружение с нижней стороны станции, чтобы осушить станцию, осушить эту строительную площадку, пригласить экспертов, посмотреть последствия разрушения, собрать все доказательства подрыва этой станции.

И потом, второй этап — это демонтаж этой станции и проектирование новой станции. На все это правительство выделило два года, — отметил Сирота.

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