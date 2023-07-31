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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Потужніша та з вимогами до екології: в Укргідроенерго про відбудову Каховської ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Відбудована Каховська гідроелектростанція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану.

Про це в ефірі Свобода. Ранок розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

– Ми втратили 340 МВт. Планується нову станцію побудувати на 520-580 МВт. І, звичайно, це вже повинна бути сучасна станція, з вимогами до екології. Трансформатори повинні бути без мастила, або з синтетичним мастилом, яке дуже швидко розчиняється у воді. Це і рибоходи треба буде будувати такі, як є вже на сучасних станціях. Тобто це вже буде проєктуватися, – говорить він.

Однак це все буде проводитися після звільнення територій.

– Тобто від сьогоднішнього дня нам потрібно сім з половиною – вісім років, щоб відновити цей потенціал, який був зруйнований шостого червня, – сказав Сирота.

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Він додав, що наразі розробляють експериментальний проєкт відбудови. За його словами, головне завдання експериментального проєкту – забезпечити роботу станції ДніпроГЕС.

На першому етапі планують спроєктувати тимчасові греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводка допоможе наповнити його водою до необхідного рівня.

– Якщо буде хороший паводок, ми можемо хоча б дійти до відмітки 12 з половиною, що необхідно для того, щоб забезпечити водою наші три області. Після цього ми повинні побудувати таку ж саму тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію, осушити цей будівельний майданчик, запросити експертів, подивитися наслідки руйнування, зібрати всі докази підриву цієї станції.

І потім, другий етап – це демонтаж цієї станції і проєктування нової станції. На все це уряд виділив два роки, – зазначив Сирота.

Війна в Україні, Каховська ГЕС
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