Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Каховская ГЭС. В Украине рассматривают проект строительства новой более мощной станции за $1 млрд

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

После деоккупации всей Херсонской области Украина планирует восстановить разрушенную плотину Каховской ГЭС, также в Укргидроэнерго рассматривают возможность вместо восстановления построить новую станцию, более мощную, чем была раньше, это может обойтись в $1 млрд.

Об этом руководитель Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал в интервью Forbes.

– Вместо 335 МВт рассматриваем возможность строительства станции мощностью 550-600 МВт. Будем рассматривать вариант сооружения агрегатов, которые смогут работать как в генераторном, так и в насосном режиме. Проект также предусматривает строительство рыбохода, которого не было на разрушенной станции, – сказал он.

Какой вариант лучше, пока не до конца понятно, так как часть плотины находится под водой, отмечает Сирота. Пока в Укргидроэнерго отталкиваются от постановления правительства, принятого 18 июля, об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, который разбит на два этапа.

Первый – проектирование временных плотин Каховского гидроузла и строительство подпорного сооружения возле Днепровской ГЭС.

Второй этап должен начаться уже после восстановления контроля Украины над территорией вокруг разрушенной Каховской ГЭС. Он предусматривает обследование и демонтаж разрушенных сооружений, разработку проекта строительства Каховской ГЭС и возведение временной плотины.

– Строить на новом месте гораздо проще. Мы пока не понимаем, какие последствия подрыва, поскольку часть плотины до сих пор находится под водой. Неизвестно, в каком она состоянии. Примерно мы понимаем, что стоимость 1 кВт мощности — $2000. Такова стоимость строительства ГЭС в Европе. Если мы планируем строить станцию мощностью 550-600 МВт, то общая стоимость будет $1-1,2 млрд, –рассказал руководитель Укргидроэнерго.

Напомним, около 2:50 ночи 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС.  Украинская разведка имеет неопровержимые доказательства, что россияне планировали и готовились к подрыву. Они заминировали опоры плотины, а также помещения машинного зала и других объектов.

Читайте также
Каховская ГЭС могла выдержать авиабомбардировку. Эксперт рассказал, как оккупанты взорвали дамбу
Каховська ГЕС

Каховська ГЕС, Укргідроенерго
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Клименко назвал окончательное количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС
Ігор Клименко
Физическое восстановление Каховской ГЭС может занять 6-7 лет — Укргидроэнерго
Каховська ГЕС
В Украине утвердили проект по восстановлению Каховской ГЭС – Шмыгаль
Денис Шмигаль
Превратилось в пустошь: появились новые снимки Каховского водохранилища
Каховське водосховище
Катастрофа на Каховской ГЭС: Сербия предоставит гуманитарку жителям пострадавших районов
Каховська ГЕС
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Каховская ГЭС. В Украине рассматривают проект строительства новой более мощной станции за $1 млрд
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Каховская ГЭС. В Украине рассматривают проект строительства новой более мощной станции за $1 млрд
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Каховская ГЭС. В Украине рассматривают проект строительства новой более мощной станции за $1 млрд
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Каховская ГЭС. В Украине рассматривают проект строительства новой более мощной станции за $1 млрд
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь