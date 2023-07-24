Каховская ГЭС. В Украине рассматривают проект строительства новой более мощной станции за $1 млрд

После деоккупации всей Херсонской области Украина планирует восстановить разрушенную плотину Каховской ГЭС, также в Укргидроэнерго рассматривают возможность вместо восстановления построить новую станцию, более мощную, чем была раньше, это может обойтись в $1 млрд.

Об этом руководитель Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал в интервью Forbes.

– Вместо 335 МВт рассматриваем возможность строительства станции мощностью 550-600 МВт. Будем рассматривать вариант сооружения агрегатов, которые смогут работать как в генераторном, так и в насосном режиме. Проект также предусматривает строительство рыбохода, которого не было на разрушенной станции, – сказал он.

Какой вариант лучше, пока не до конца понятно, так как часть плотины находится под водой, отмечает Сирота. Пока в Укргидроэнерго отталкиваются от постановления правительства, принятого 18 июля, об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, который разбит на два этапа.

Первый – проектирование временных плотин Каховского гидроузла и строительство подпорного сооружения возле Днепровской ГЭС.

Второй этап должен начаться уже после восстановления контроля Украины над территорией вокруг разрушенной Каховской ГЭС. Он предусматривает обследование и демонтаж разрушенных сооружений, разработку проекта строительства Каховской ГЭС и возведение временной плотины.

– Строить на новом месте гораздо проще. Мы пока не понимаем, какие последствия подрыва, поскольку часть плотины до сих пор находится под водой. Неизвестно, в каком она состоянии. Примерно мы понимаем, что стоимость 1 кВт мощности — $2000. Такова стоимость строительства ГЭС в Европе. Если мы планируем строить станцию мощностью 550-600 МВт, то общая стоимость будет $1-1,2 млрд, –рассказал руководитель Укргидроэнерго.

Напомним, около 2:50 ночи 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. Украинская разведка имеет неопровержимые доказательства, что россияне планировали и готовились к подрыву. Они заминировали опоры плотины, а также помещения машинного зала и других объектов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.