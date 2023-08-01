Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
В Кривом Роге под завалами нашли погибшую 10-летнюю девочку, произошел частичный обвал здания
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 01.08.2023

deepstatemap

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Читайте также
Карта боевых действий на 01.08.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Война в Украине, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США договариваются с Японией о поставках Украине боеприпасов. Болгария и Корея уже согласились — FT
Бої на фронті
Очень добрая, светлая и жизнерадостная девочка: что известно о погибшей семье в Кривом Роге
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 01.08.2023
Россияне не могут справиться с дронами, которые долетают до них не впервые — Игнат
Москва
Под ударом – десятки домов и интернат: РФ сбросила 6 авиабомб на поселок Нью-Йорк
Обстріл Донецької області 31 липня 2023
В Британии заявили, что 200 000 военных РФ были убиты или ранены в Украине
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 01.08.2023
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (01.08.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 01.08.2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (31.07.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 01.08.2023
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (31.07.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 01.08.2023
Снаряд упал возле авто: начальник Херсонской ГВА об обстреле РФ и спасении жизни жителя Херсона
обстріл Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь