Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков

Правоохранители провели почти 100 обысков в Территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), иначе говоря — военкоматах. По результатам проверок, в 10 областях Украины и Киеве была разоблачена масштабная схема уклонения от призыва.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам организации уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.

Речь идет о почти 100 обысках на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и г. Киева.

— Обнаружена и изъята медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справок амбулаторных пациентов, другие медицинские и учетные документы. По адресам мест проживания уклонистов обнаружены и изъяты оригиналы справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к военной службе, — сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица районных ТЦК и СП в областях, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии (ВВК) и при посредничестве третьих лиц, наладили схему выдачи справок о признании мужчин непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем военнообязанных снимали с воинского учета, что стоило уклонистам около $6 тыс.

— Во время проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВВК. Об этом, в том числе, свидетельствует отсутствие каких-либо сведений о них в электронной системе здравоохранения. Полученные справки о непригодности к военной службе они использовали для выезда за границу.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, сейчас ведется следствие и решается вопрос о сообщении о подозрении причастным к совершению преступлений лицам.

Источник : Офис генпрокурора

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