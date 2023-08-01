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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Трое депутатов Киевсовета получили подозрения за уклонение от военной службы

Депутати Київради отримали підозри
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении четырем лицам, трое из которых являются депутатами Киевского городского совета. Их подозревают в уклонении от военной службы.

По данным ГБР, все эти люди являются военнослужащими одной из воинских частей ТрО (территориальной обороны). Трое имеют статус столичных депутатов, а четвертый является помощником депутата Киевсовета.

Депутати Київради отримали підозри

Фото: ГБР

Следствие выяснило, что они “в течение года не являлись на военную службу”.

– Злоумышленники “организовали” для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию, — отметили в ГБР.

Это не помешало столичным депутатам получать денежное довольствие из воинской части, где они якобы проходили службу.

Подозрение объявили по ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины (уклонение от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Депутатам и помощнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Следствие будет настаивать на содержании подозреваемых под стражей. ГБР устанавливает лиц, которые могут быть причастны к этому правонарушению.

К делу привлечены прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

ГБР не озвучивает имена депутатов Киевсовета, получивших подозрения. В то же время агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет об Игоре Хацевиче, Олеге Левченко (Европейская солидарность) и Михаиле Терентьеве (УДАР).

Недавно в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях задержали чиновников военкоматов, которые брали взятки за уклонение от призыва. Суммы иногда превышали 55 тыс. грн.

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Трое депутатов Киевсовета получили подозрения за уклонение от военной службы

Источник: ГБР, Интерфакс-Украина
військовослужбовці, ГБР, Киевсовет, Территориальная оборона
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