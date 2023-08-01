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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 11 областей проведено майже 100 обшуків

Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 11 областей проведено майже 100 обшуків
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели майже 100 обшуків Територіальних центрах комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП), інакше кажучи – військкоматах. За результатами перевірок, в 10 областях України та Києві було викрито масштабну схему ухилення від призову.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами організації ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Йдеться про майже 100 обшуків на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та м. Києва.

– Виявлено та вилучено медичну документацію, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи. За адресами місць проживання ухилянтів виявлено та вилучено оригінали довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних із зазначенням непридатності до військової служби, – повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, службові особи районних ТЦК та СП в областях, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії (ВЛК) та при посередництві третіх осіб, налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров’я.

В подальшому військовозобов’язаних знімали з військового обліку, що коштувало ухилянтам близько $6 тис.

– Під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, в тому числі, свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я. Отримані довідки про непридатність до військової служби вони використовували для виїзду за кордон.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, наразі триває слідство та вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення злочинів особам.

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Джерело: Офіс генпрокурора
військовослужбовці, Обшуки, Офіс генпрокурора, українські військові, хабарі
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