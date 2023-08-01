Требовал откаты за ремонт казарм ВСУ: в Одессе разоблачили военного чиновника

В Одессе разоблачили военного чиновника, который требовал откаты за ремонт казарм для мобилизованных в ряды ВСУ.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления более 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании.

— Размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение к зданиям военного городка для украинских защитников. Для ведения переговоров с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного — руководителя района электрических сетей в областном центре, — сообщили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали посредника на горячем во время получения им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки — руководителя аффилированной коммерческой структуры.

Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем конвертировал в наличные деньги, которые получал якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

Во время обысков на рабочих местах фигурантов обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

Сейчас задержанному посреднику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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