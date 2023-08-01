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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Во время войны приобрел имущества на $350 тыс.: у главного военкома Днепропетровщины провели обыски

Дніпропетровський військком
Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители начали расследование по факту незаконного обогащения руководителем Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, военком во время действия военного положения оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр.

Также он зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв.м.

Стоимость имущества значительно превышает его законные доходы, никаких отчетов о доходах военкома в налоговую не поступало.

Как уточнили в Нацполиции, за время военного положения военком приобрел имущества на $350 тыс.

Прокуроры совместно с оперативниками УСР в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы, шести адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких лиц, а также в автомобилях.

Сейчас решается вопрос об уведомлении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 368-5 УК Украины — незаконное обогащение.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Во время войны приобрел имущества на $350 тыс.: у главного военкома Днепропетровщины провели обыски

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция
Война в Украине, Днепр, Корупция
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