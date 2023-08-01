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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вимагав “відкати” за ремонт казарм ЗСУ: в Одесі викрили військового чиновника

СБУ
Фото: СБУ

В Одесі викрили військового чиновника, який вимагав “відкати” за ремонт казарм для мобілізованих до лав ЗСУ.

Правоохоронці задокументували факт вимагання очільником оборонного квартирно-експлуатаційного управління понад 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії.

– Розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників. Для ведення “переговорів” з підприємцями і передання грошей посадовець залучив свого підлеглого – керівника району електричних мереж в обласному центрі, – повідомили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки затримали посередника “на гарячому” під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди від підрядників.

Крім того, задокументовано злочинну діяльність ще одного учасника оборудки – керівника афілійованої комерційної структури.

Через підконтрольні фірми комерсант виводив у тінь і в подальшому “конвертував” у готівку гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах.

Під час обшуків на робочих місцях фігурантів виявлено речові докази злочину, у тому числі документи і печатки фіктивних підприємств.

Наразі затриманому “посереднику” повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання для нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
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