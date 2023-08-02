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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

США видят признаки готовности РФ вернуться к зерновой сделке

зерно
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты получили информацию о том, что Россия готова вернуться к переговорам по зерновому соглашению, которое обеспечивало безопасный экспорт украинского зерна через Черное море.

Как пишет Reuters, об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, несмотря на имеющуюся информацию у США, “мы пока не видели никаких доказательств этого”.

Россия вышла из соглашения 17 июля. Томас-Гринфилд говорит, что если Россия хочет поставлять свои удобрения на мировые рынки и совершать сельскохозяйственные сделки, то “ей придется вернуться к этому соглашению”.

— Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле, — сказала она на пресс-конференции.

Официальная Москва заявила, что в случае выполнения ее требований по увеличению экспорта зерна и удобрений она рассмотрит возможность возобновления Черноморского соглашения, заключенного в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции с целью облегчения мирового продовольственного кризиса, возникшего после вторжения России на Украину.

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США видят признаки готовности РФ вернуться к зерновой сделке

Российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под западные санкции, однако Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование являются препятствием для поставок.

Неделю назад Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, который возглавлял переговоры со стороны РФ о заключении соглашения по Черному морю, в кулуарах саммита ООН по продовольственным системам в Риме.

После выхода из Черноморского пакта Россия начала атаковать украинские порты и зерновую инфраструктуру на Черном море и Дунае, что привело к резкому росту мировых цен на зерно.

Россия также пригрозила атаковать гражданские суда, следующие в Украину, что заставило Киев принять аналогичные меры против судов, направляющихся в Россию или на оккупированную Россией территорию Украины.

В рамках черноморской сделки было экспортировано почти 33 млн тонн украинского зерна. Украина и Россия являются ведущими экспортерами зерна.

Соглашение позволяло экспортировать российский аммиак — основной компонент нитратных удобрений — по трубопроводу в украинский порт Одесса. Однако с начала войны трубопровод простаивал, а в июне был поврежден.

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Война в Украине, Росія, США, Украина, Черноморская зерновая инициатива
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