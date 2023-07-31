Украина сможет транспортировать зерно через порты Хорватии — что известно

Украина и Хорватия достигли договоренности об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба согласовал это со своим хорватским коллегой Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита в Киев.

— Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться этой возможностью, — сказал Кулеба.

Министр поблагодарил Хорватию за помощь и отметил, что каждый вклад в разблокирование экспорта и каждые открытые двери — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира.

Кроме того стороны обсудили военную помощь Загреба Киеву. Кулеба отметил, что оружие было главной темой переговоров.

— Мы обсудили дальнейшую поддержку Хорватии… По понятным причинам не буду делиться деталями. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые вскоре будут реализованы. Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, является очень солидной, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны, — отметил Кулеба.

Пресс-служба МИД сообщила, что украинская и хорватская стороны также обсудили подготовку к Международной донорской конференции по разминированию в Украине, которая состоится в Загребе в октябре. Кулеба выразил благодарность Хорватии, которая взяла на себя роль одного из глобальных лидеров по разминированию в Украине.

Напомним, 17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершается 17 июля.

После выхода из зерновой сделки РФ усилила атаки по Югу Украины, в частности, портовой инфраструктуре Одесской области.

Источник : МИД

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