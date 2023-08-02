Украина может стать членом блока даже с временно оккупированными территориями — экс-посол США в НАТО

Украина может стать членом НАТО даже со временно оккупированными территориями.

Такое мнение в интервью изданию Интерфакс-Украина высказал экс-посол США в НАТО Иво Даалдер, который сейчас возглавляет Чикагский совет по глобальным делам

Он отметил, что среди союзников “растет осознание того, что война может закончиться только с членством Украины в НАТО”.

— Я не разговаривал с президентом (Джо Байденом, — Ред.), но моя оценка из того, что он сказал, и от людей, которые разговаривали с ним, такова, что он пришел к пониманию того, что есть надежда, что контрнаступление будет стратегически успешным, и в этот момент есть перспектива быстрого перехода к вступлению Украины в НАТО или по крайней мере приглашения. Это мое мнение, которым я также поделился с другими в Белом доме. Они не обязательно поддерживают это, но им об этом известно, и сейчас идет очень активное обсуждение, — отметил он.

Даалдер также считает, что во время контрнаступления “у Украины еще есть перспективы добиться достаточных успехов, чтобы держать под угрозой сухопутный мост в Крым, что, в конце концов, является стратегической целью, плюс освободить Запорожскую атомную электростанцию”.

— Это две основные стратегические цели. Это не то же самое, как вернуться к границам 2022 года, но то же самое с точки зрения стратегического влияния, — сказал он.

Как утверждает Даалдер, это будет означать, что поставки в Крым могут осуществляться только через Керченский мост, который сам по себе уязвим и будет оставаться таковым. И это, по его мнению, является стратегической целью, которая может быть достигнута только военным путем.

— И если она (эта цель, — Ред.) не будет достигнута в этом контрнаступлении, реальный вопрос заключается в том, существует ли другой способ в другое время, позже, чтобы достичь этой цели. Но я не думаю, что вы увидите освобождение Мариуполя. В то же время можно выйти к Азовскому морю и можно перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение.

Я хочу использовать членство в НАТО, чтобы побудить Украину сосредоточиться на своем будущем и посмотреть, сможет ли она решить вопрос возвращения своей территории политическими, а не военными средствами, но как полноправный член НАТО и как полноправный член Европейского Союза, — детализировал Даалдер.

Справка. Даалдер — специалист по вопросам европейской безопасности, был сотрудником Совета национальной безопасности США при администрации президента Билла Клинтона и одним из советников по внешней политике президента Барака Обамы во время его президентской кампании 2008 года.

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