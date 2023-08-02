Україна може стати членом блоку навіть з тимчасово окупованими територіями – експосол США в НАТО

Україна може стати членом НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями.

Таку думку в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна висловив експосол США в НАТО Іво Даалдер, який зараз очолює Чиказьку раду з глобальних справ.

Він зазначив, що серед союзників “зростає усвідомлення того, що війна може закінчитися тільки з членством України в НАТО”.

– Я не розмовляв із президентом (Джо Байденом, – Ред.), але моя оцінка з того, що він сказав, і від людей, які розмовляли з ним, така, що він сподівається на стратегічний успіх контрнаступу і в цей момент є перспектива швидшого переходу до вступу України до НАТО чи принаймні запрошення. Це моя думка, якою я також поділився з іншими у Білому домі. Вони не обов’язково підтримують це, але їм про це відомо, і зараз триває дуже активне обговорення, – зазначив він.

Даалдер також вважає, що під час контрнаступу “в України ще є перспективи домогтися достатніх успіхів, щоб тримати під загрозою сухопутний міст до Криму, що, зрештою, є стратегічною метою, плюс звільнити Запорізьку атомну електростанцію”.

– Це дві основні стратегічні цілі. Це не те саме, як повернутися до кордонів 2022 року, але те саме з погляду стратегічного впливу, – сказав він.

Як стверджує Даалдер, це означатиме, що постачання в Крим може здійснюватися тільки через Керченський міст, який сам по собі вразливий і залишатиметься таким. І це, на його думку, є стратегічною метою, яка може бути досягнута тільки військовим шляхом.

– І якщо її (цієї мети, – Ред.) не буде досягнуто в цьому контрнаступі, реальне питання полягає в тому, чи існує інший спосіб в інший час, пізніше, щоб досягти цієї мети. Але я не думаю, що ви побачите звільнення Маріуполя. Водночас можна вийти до Азовського моря і перерізати автомобільне та залізничне сполучення.

Я хочу використати членство в НАТО, щоб спонукати Україну зосередитися на своєму майбутньому та подивитися, чи зможе вона повернути свої території політичними, а не військовими засобами, але як повноправний член НАТО та як повноправний член Європейського Союзу, – деталізував Даалдер.

Довідка. Даалдер – фахівець із питань європейської безпеки, був співробітником Ради національної безпеки США за адміністрації президента Білла Клінтона й одним із радників із зовнішньої політики президента Барака Обами під час його президентської кампанії 2008 року.

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