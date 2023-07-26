Итоги Совета Украина-НАТО: союзники усилят разведку в Черном море

Страны НАТО усилят разведку и наблюдение в Черноморском регионе.

Об этом говорится в заявлении по итогам второго заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось 26 июля.

Члены Совета осудили одностороннее прекращение Россией участия в Черноморской зерновой инициативе и ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам.

— Члены Альянса и Украина во время встречи в среду решительно осудили решение России выйти из зерновой сделки, а также последние российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в частности по дунайскому портовому городу Рени у румынской границы, — говорится в сообщении.

Страны-члены НАТО добавили, что новая зона предупреждения России в Черном море, которая находится в пределах исключительной экономической зоны Болгарии, создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства.

Добавляется, что НАТО и члены военно-политического блока усилят наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

По итогам заседания Совета в НАТО напомнили, что с прошлого года, в ответ на агрессивную войну России против Украины, НАТО значительно усилило свое присутствие в регионе, в том числе с помощью двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.

— Россия продолжает демонстрировать полное неуважение к международному праву и людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна. Россия угрожает гражданским судам, терроризирует мирные города и своими жестокими ударами уничтожает часть мирового культурного наследия. НАТО едино. Мы солидарны с нашими черноморскими союзниками, мы будем продолжать защищать друг друга и продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане по итогам заседания Совета.

В то же время генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе.

— Россия должна прекратить превращать голод в оружие и угрожать наиболее уязвимым слоям населения мира продовольственной нестабильностью. Действия России также создают значительные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Члены Альянса усиливают поддержку Украины и повышают нашу бдительность. Мы остаемся готовыми защищать каждый сантиметр территории Альянса от любой агрессии, — сказал он.

В то же время союзники приветствовали дальнейшие усилия Турции по восстановлению зерновой сделки и усилия других членов НАТО, в том числе Болгарии и Румынии, а также Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, направленные на обеспечение беспрепятственного экспорта украинского зерна по суше и по морю.

— Члены Альянса также четко дали понять, что они и в дальнейшем будут предоставлять Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, — говорится в сообщении.

Второе заседание Совета Украина — НАТО прошло после первого заседания на Вильнюсском саммите в начале июля. Сегодня к послам НАТО и приглашенным представителям Швеции присоединились в режиме видеоконференции вице-премьер-министр и министр по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также бригадный генерал и заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Заседание было созвано генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после просьбы президента Владимира Зеленского. Это стало одной из реакций на выход РФ из Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие обстрелы украинских портов, чем был заблокирован морской экспорт аграрной продукции.

Примечательно, что в Госдепартаменте США указывали на возможные провокации России под чужим флагом, которые Кремль может готовить в Черном море.

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