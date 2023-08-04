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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Напряженная трехчасовая Ставка: Зеленский озвучил, что обсуждалось

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требующих особого внимания, — написал глава государства.

Во время Ставки обсуждалась ситуация на фронте, вопросы зернового коридора, развитие ВПК и анализ применения высокоточного оружия.

Зеленский заслушал доклады по всем направлениям от главнокомандующего Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского. Речь шла о наступательных и оборонительных операциях, обеспечении и логистике.

По зерновому коридору заслушали доклады вице-премьера Александра Кубракова, главы МИД Дмитрия Кулебы, командующего Алексея Неижпапы и наших разведок.

— Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности, — подчеркнул глава государства.

В вопросе ВПК заслушали доклад Александра Камышина. Зеленский отметил, что государство максимально упрощает процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами.

По анализу применения высокоточного оружия — президент отметил, что сейчас не время для озвучивания деталей, но результатами довольны.

Ночью, 4 августа 2023 года, надводные дроны совершили атаку на объекты РФ. Целью стал порт Новороссийска. Вероятно, во время атак был поражен большой десантный корабль проекта 775 Оленегорский горняк.

Источник: Владимир Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский
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