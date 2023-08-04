Напружена тригодинна Ставка: Зеленський озвучив, що обговорювалося

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

— Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги, – написав глава держави.

Під час Ставки обговорювалася ситуація на фронті, питання зернового коридору, розвиток ВПК та аналіз застосування високоточної зброї.

Зеленський заслухав доповіді по всіх напрямках від головнокомандувача Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського. Йшлося про наступальні та оборонні операції, забезпечення та логістику.

Щодо зернового коридору заслухали доповіді віцепрем’єра Олександра Кубракова, глави МЗС Дмитра Кулеби, командувача Олексія Неїжпапи та наших розвідок.

— Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності, – наголосив глава держави.

У питанні ВПК заслухали доповідь Олександра Камишіна. Зеленський наголосив, що держава максимально спрощує процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами.

Щодо аналізу застосування високоточної зброї – президент зауважив, що зараз не час для озвучування деталей, але результатами задоволені.

Вночі, 4 серпня 2023 року, надводні дрони здійснили атаку на об’єкти РФ. Ціллю став порт Новоросійська. Ймовірно, під час атаки було уражено великий десантний корабель проєкту 775 Оленегорский горняк.

Джерело: Володимир Зеленський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.