Немного устал: в Новороссийске подбит большой десантный корабль РФ

4 августа в бухте Новороссийска Краснодарского края РФ был подбит большой десантный корабль.

Сеть заполонили кадры, как склоненное на бок судно буксируют к берегу.

– “Все атаки были отбиты”. Но есть нюанс. Новороссийск. Большой десантный корабль Московии. Был. Теперь немного устал, – смеется с обнародованного видео советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

В сети уже гадают: вытащат корабль или он все же повторит судьбу крейсера Москва и пойдет ко дну.

Упражняются пользователи сети и в остроумии, подбирая наиболее хлесткую подпись к фотографиям.

Как стало известно, наклонился на бок в Новороссийске большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Корабль Северного флота был заведен в Черное море для усиления штурмовой группировки и десантирования оккупантов возле Одессы, отмечает глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Так называемого советника гауляйтера Крыма Олега Крючкова разозлило, что в сеть попали кадры из Новороссийска.

– Кто-то хайпонул, заработал просмотры. А в Киеве увидели результаты своей атаки. Что сказать? Если это правда… “Молодцы”. Давно пора определиться, что важнее – “Родина и ее интересы” или хайп и просмотры? Пора всем задать себе этот вопрос, – гневается Олег Крючков.

Напомним, что утром в Минобороны РФ заявили об “отражении попытки атаки на военно-морскую базу Новороссийск“.

Российские корабли, совершавшие охрану внешнего рейда военно-морской базы, уверяли в российском оборонном ведомстве, “уничтожили из штатного вооружения два морских безэкипажных катера”.

А уже потом в сети появилось видео побития в Новороссийске большого десантного корабля Северного флота РФ Оленегорский горняк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 527-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Sternenko

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.