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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Силы обороны наступают на двух направлениях, есть движение вперед — Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Несмотря на яростное сопротивление врага, украинские войска постепенно движутся вперед.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. Осуществлять сдерживающие осуществляют десантников. В таких тяжелых условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво движутся вперед, — написала она.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается восточный фронт. Так, на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях продолжаются тяжелые бои, количество вражеских обстрелов увеличилось.

Армия РФ стремится оттянуть на эти направления украинские силы с направления наступления и прорвать нашу оборону.

— Кроме того, на Купянском направлении враг поставил за цель возвращение утраченных осенью прошлого года территорий. Это сложная и изнурительная борьба, но наши защитники не дают возможности врагу реализовать его планы, — отметила Маляр.

Сложная ситуация и на Бахмутском направлении. На южном фланге ВСУ постепенно сквозь плотный артиллерийский огонь и минирование продолжают движение вперед.

На северном фланге российские войска атакуют и хотят вернуть утраченные позиции.

Также на Востоке враг атакует Авдеевское и Марьинское направления. Там продолжаются ожесточенные бои, но наши защитники не дают оккупантам продвигаться.

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Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Російська агресія
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