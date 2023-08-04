Американские аналитики назвали три сценария успешного контрнаступления ВСУ

Американские аналитики назвали три сценария успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в материале журнала Time.

В начале-середине июня ВСУ предприняли попытку механизированного прорыва подготовленной российской обороны на Юге, но не смогли прорвать ее. После этого украинские военные перешли к более медленным и осторожным действиям, нанося по тылам врага дальние точные удары. Медленный темп был направлен на минимизацию потерь.

Следующую, предположительно главную, фазу контрнаступления Украина начала 26 июля, пытаясь прорвать российскую оборону на западе Запорожской области. Пока еще слишком рано судить о результатах. Сейчас ВСУ пытаются прорвать первую линию обороны россиян. За ней расположены несколько многокилометровых линий.

Вполне вероятно, что периоды украинских тактических успехов будут чередоваться с периодами пауз и неудач.

Три сценария для Украины

Во-первых, механизированное контрнаступление ВСУ может зайти достаточно глубоко, чтобы прорвать часть или даже все российские линии обороны.

Во-вторых, российские войска, которые и так уже достаточно морально деградированные, могут еще больше упасть духом и начать отступление.

В-третьих, постоянное давление со стороны ВСУ может привести к образованию брешей в российских линиях обороны. Украинцы смогут их использовать сначала локально, а затем и для более глубокого продвижения.

Первый и второй варианты мало возможны, а вот третий — наиболее вероятный. Он будет достаточно медленным, но и будет зависеть от длительных поставок западного вооружения. Украина должна быть способна поддерживать свое контрнаступление до тех пор, пока в обороне россиян не образуются трещины, которыми ВСУ смогут воспользоваться.

Почему важен медленный темп

Это маневренная война в медленном темпе, а не война на истощение. Поэтому она требует терпения, но может принести успех, считают аналитики. Украинцы успешно применяли такой подход и в Херсоне, и в Харьковском контрнаступлении.

Отступление российских военных с территорий вокруг Харькова в октябре 2022 года стало результатом многомесячного непрерывного давления украинских войск на позиции оккупантов и их тыл. ВСУ удалось остановить продвижение россиян в районе Изюма.

Аналитики рассказывают тактику ВСУ: в течение нескольких месяцев перед началом контрнаступления украинцы наносили удары по российским логистическим узлам и районам сосредоточения войск за линией фронта. Русские были застигнуты врасплох, что привело к краху их обороны. Аналогичный подход был и в Херсоне.

Такая же тактика на Юге Украины сейчас может дать схожие перспективы на успех.

Но стоит понимать, что украинское контрнаступление может провалиться. Россияне могут оказаться более стойкими. Запад может не успеть вовремя предоставить Украине необходимое оружие и системы. Поэтому союзникам Украины надо сосредоточиться на обеспечении ВСУ всем необходимым для достижения успеха.

Проблемы России

На стратегическом и оперативном уровнях у россиян отсутствуют резервы. Тактическая оборона еще больше истощает оккупантов.

России необходимо защищать наземную линию коммуникаций (НЛК), состоящую из автомобильных и железнодорожных магистралей, которая проходит от Ростова-на-Дону на северо-восточной окраине Азовского моря до Крыма. Десятки тысяч российских военнослужащих на Юге Украины нуждаются в огромном количестве продовольствия, топлива, боеприпасов, пополнении личного состава и так далее.

Например, важным путем поставок был Керченский мост. Но после последней атаки Путин приказал российскому генштабу не полагаться на этот мост в плане логистики.

Это выгодно Украине. Если ВСУ смогут в любом месте выйти к Азовскому морю и закрепиться, то они перекроют наземный путь снабжения Ростов-на-Дону — Крым. То есть, украинцам достаточно отбить и удержать только один сектор, чтобы практически вся оккупированная территория к западу от их продвижения стала для русских очень сложной в обороне.

Аналитики подчеркивают, что украинцам даже не нужно добираться до воды. Наземный путь снабжения не примыкает к побережью, а во-вторых, на некоторых участках находится ближе к нынешней линии фронта, чем к береговой линии.

То есть, если украинцы смогут подойти к линии снабжения на расстояние артиллерийского огня (около 25 км) и начнут ее интенсивный обстрел, то это перекроет россиянам все снабжение.

Таким образом, украинцам достаточно найти какую-то брешь в обороне россиян, зайти и укрепиться там, а далее огнем контролировать такую важную наземную линию снабжения. Русские же должны не допустить появления таких брешей.

Резервы россиян

Еще одной проблемой для русских является отсутствие оперативных и стратегических резервов. Резервы — это незадействованные боевые силы. Их могут использовать для прорыва линии фронта в ходе наступления, для закрытия брешей в линии фронта.

Резервы важны для крупномасштабного и быстрого продвижения, их используют в затяжной войне. Резервы могут сменить измотанные основные войска, чтобы те могли вернуться тыл и отдохнуть.

Вооруженные силы, не имеющие значительных резервов, вынуждены держать основные войска на фронте неограниченное время. Именно такая ситуация сейчас у России — у нее нет сил и средств, чтобы достаточно быстро подтянуть качественные резервы.

Начальник генерального штаба ВС РФ и командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов проводит политику, которая серьезно ограничивает ротацию войск на фронте. В российском информпространстве часто появляются видеоролики от военных и их семей с жалобами на отсутствие ротации. Также об этом говорят и военкоры.

Характер войны требует от россиян очень сложной тяжелой обороны. И получается, что одни и те же солдаты вынуждены непрерывно и длительно выполнять эту оборону. А это крайне тяжело.

Аналитики считают, что такая политика Герасимова прямо свидетельствует о том, что у России просто нет достаточного количества боевых резервов. Практически все крупные российские боевые подразделения уже давно на войне.

Источник : TIME

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