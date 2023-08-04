Сили оборони наступають на двох напрямках, є рух вперед – Маляр

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Попри шалений спротив ворога, українські війська поступово рухаються вперед.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. У таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед, – написала вона.

Маляр наголосила, що епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Так, на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках тривають важкі бої, кількість ворожих обстрілів збільшилась.

Армія РФ прагне відтягнути на ці напрямки українські сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону.

– Крім того, на Куп’янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій. Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани, – наголосила Маляр.

Складна ситуація і на Бахмутському напрямку. На південному фланзі ЗСУ поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування продовжують рух уперед.

На північному фланзі російські війська атакують та хочуть повернути втрачені позиції.

Також на Сході ворог атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там тривають запеклі бої, але наші оборонці не дають окупантам просуватись.

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