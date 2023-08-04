Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ — Наев
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов

українська армія
Фото: Getty Images

ВС России пытаются истощить экономику ударами дронов, ведь не способны осуществить решающий прорыв позиций Украины.

Об этом заявил полковник Генштаба Эстонии Март Вендла, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По его словам, ВС РФ преимущественно осуществляли атаки на Купянском направлении и линии Сватово — Кременная, а также в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

— Маловероятно, что в ближайшее время российские войска смогут осуществить решающий прорыв украинских позиций. Поэтому они пытаются истощить украинскую экономику и гражданскую среду ракетными обстрелами и дронами, — сказал Вендла во время пресс-конференции Минобороны Эстонии.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым логистическим узлам ВС РФ, чтобы ограничить поставки врага на фронте.

— Например, 29 июля было совершено нападение на Чонгарский железнодорожный мост, который имеет важное значение, поскольку через него осуществляются поставки в Крым. Керченский мост также все еще находится на ремонте, — добавил он.

В то же время Вендла отметил, что Украина добилась ограниченных успехов в районе Бахмута, вблизи Орехова и Большой Новоселки.

Читайте также
Враг подтягивает профессиональные подразделения на Юге и Востоке Украины — Маляр
ЗСУ на фронті

Источник: ERR

Армия России, Война в Украине, Естонія, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на Юге: Маляр рассказала об имеющихся трудностях
В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов
В Хмельницкой области задержали “бизнесмена”, который хотел продать человека за 10 тыс. грн
В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов
Истощенные оккупанты сломаются от усталости: The Economist объяснил, почему контрнаступление не будет быстрым
воїни ЗСУ
Зеленский рассказал о подготовке Украины к саммиту в Саудовской Аравии по формуле мира
В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов
Враг подтягивает профессиональные подразделения на Юге и Востоке Украины — Маляр
ЗСУ на фронті
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (04.08.2023)
В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь