В Генштабе Эстонии объяснили, почему РФ терроризирует Украину атаками дронов

ВС России пытаются истощить экономику ударами дронов, ведь не способны осуществить решающий прорыв позиций Украины.

Об этом заявил полковник Генштаба Эстонии Март Вендла, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По его словам, ВС РФ преимущественно осуществляли атаки на Купянском направлении и линии Сватово — Кременная, а также в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

— Маловероятно, что в ближайшее время российские войска смогут осуществить решающий прорыв украинских позиций. Поэтому они пытаются истощить украинскую экономику и гражданскую среду ракетными обстрелами и дронами, — сказал Вендла во время пресс-конференции Минобороны Эстонии.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым логистическим узлам ВС РФ, чтобы ограничить поставки врага на фронте.

— Например, 29 июля было совершено нападение на Чонгарский железнодорожный мост, который имеет важное значение, поскольку через него осуществляются поставки в Крым. Керченский мост также все еще находится на ремонте, — добавил он.

В то же время Вендла отметил, что Украина добилась ограниченных успехов в районе Бахмута, вблизи Орехова и Большой Новоселки.

Источник: ERR

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