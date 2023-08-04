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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Генштабі Естонії пояснили, чому РФ тероризує Україну атаками дронів

українська армія
Фото: Getty Images

ЗС Росії намагаються виснажити економіку ударами дронів, адже не здатні здійснити вирішальний прорив позицій України.

Про це заявив полковник Генштабу Естонії Март Вендла, повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

За його словами, ЗС РФ переважно здійснювали атаки на Куп’янському напрямку та лінії Сватове – Кремінна, а також в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

— Малоймовірно, що найближчим часом російські війська зможуть здійснити вирішальний прорив українських позицій. Тому вони намагаються виснажити українську економіку та цивільне середовище ракетними обстрілами та дронами, – сказав Вендла під час пресконференції Міноборони Естонії.

Він зауважив, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по ключових логістичних вузлах ЗС РФ, щоб обмежити постачання ворога на фронті.

— Наприклад, 29 липня було здійснено напад на Чонгарський залізничний міст, який має важливе значення, оскільки через нього здійснюється постачання до Криму. Керченський міст також все ще перебуває на ремонті, – додав він.

Водночас Вендла зауважив, що Україна домоглася обмежених успіхів у районі Бахмута, поблизу Оріхова і Великої Новосілки.

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Джерело: ERR

Армія Росії, Війна в Україні, Естонія, ЗСУ, Російська агресія
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