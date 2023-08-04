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Валентина Чорна, редактор ленты

Враг подтягивает профессиональные подразделения на Юге и Востоке Украины — Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия подтягивает свои резервы и на Юге, и на Востоке Украины. В частности, враг привлекает профессиональные подразделения.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Враг подтягивает свои резервы, а они у России есть, потому что это огромная страна. В основном подтягивают именно профессиональные подразделения. И на Востоке, и на Юге мы фиксируем сейчас десантно-штурмовые отряды РФ, которые фактически брошены в бой и там, и там, — сказала она.

Ранее Маляр сообщала, что Силы обороны продолжают наступление на двух направлениях — Мелитопольском и Бердянском. Несмотря на яростное сопротивление врага, украинские войска постепенно движутся вперед.

Однако эпицентром боевых действий остается Восточный фронт. На Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях продолжаются тяжелые бои, количество вражеских обстрелов увеличилось.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Російська агресія
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