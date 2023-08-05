В случае применения ядерного оружия Россией изменений в сигнале тревоги не будет – Игнат

Воздушные силы Вооруженных сил Украины не смогут узнать, какой боезаряд имеет запущенная Россией ракета. Поэтому в случае решения Кремля применить по Украине ядерное оружие, изменений в сигнале воздушной тревоги не будет.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию Телеграф.

По его словам, как только государство-террорист выпустит ракеты в сторону Украины, украинские военные смогут отследить их на мониторах. На примерах защитников украинского неба каждый из объектов, выпущенных по Украине, имеет свои параметры: скорость, курс, высота полета. Также военные обращают внимание на район, откуда агрессор осуществил запуск.

— И так можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение он имеет, — пояснил Юрий Игнат.

Представитель командования отметил, что определить заранее, какой боезаряд у выпущенных ракет, невозможно, поэтому никакого особого сигнала воздушной тревоги в Украине не будет звучать, если Россия захочет применить ядерное оружие.

Юрий Игнат добавил, что для того, чтобы Украина смогла избежать потенциального риска, нужно 100% уничтожение всех воздушных целей еще во время полета.

Вместе с тем, в конце июня в Белом доме заявляли, что пока не видят признаков готовности Кремля применить ядерное оружие против Украины.

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