У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат

Повітряні сили Збройних сил України не зможуть дізнатися, який боєзаряд має запущена Росією ракета. Тому в разі рішення Кремля застосувати по Україні ядерну зброю, змін у сигналі повітряної тривоги не буде.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню Телеграф.

За його словами, щойно держава-терорист випустить ракети у бік України, українські військові зможуть відстежити їх на моніторах. На прикладах захисників українського неба кожен з об’єктів, випущених по Україні, має свої параметри: швидкість, курс, висота польоту. Також військові звертають увагу на район, звідки агресор здійснив запуск.

– І так можна скласти картинку, що за літак і яке озброєння він має, — пояснив Юрій Ігнат.

Речник командування зауважив, що визначити заздалегідь, який боєзаряд у випущених ракет, неможливо, тому жодного особливого сигналу повітряної тривоги в Україні не звучатиме, якщо Росія захоче застосувати ядерну зброю.

Юрій Ігнат додав, що для того, щоб Україна змогла уникнути потенційного ризику, потрібно 100% знищення усіх повітряних цілей ще під час польоту.

Водночас, наприкінці червня у Білому домі заявляли, що наразі не бачать ознак готовності Кремля застосувати ядерну зброю проти України.

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