В разведке Британии объяснили, почему РФ атаковала порты Дуная БпЛА, а не ракетами

Россия, атакуя порты в дельте Дуная иранскими дронами, всего в 200 м от румынской границы, пытается заставить международное судоходство прекратить торговлю через порты.

Об этом сообщают в разведке Британии.

– За последние две недели Россия нанесла несколько ударов по украинским портам на реке Дунай с использованием иранских беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (БпЛА OWA). Весьма вероятно, что он пытается заставить международное судоходство прекратить торговлю через порты, – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что тот факт, что дроны наносили удары по целям на расстоянии до 200 м от румынской границы, говорит о том, что РФ развила склонность к риску для нанесения ударов вблизи территории НАТО.

В сводке отмечают, что существует реальная вероятность того, что Россия использует БпЛА OWA для нанесения ударов по этому району, считая, что они менее подвержены риску эскалации, чем крылатые ракеты.

– Россия, вероятно, считает их достаточно точными, и у них гораздо меньшие боеголовки, чем у крылатых ракет, – отмечают британские разведчики.

Атака БпЛА на Измаил

В ночь на 2 августа российская армия ударила с беспилотников по портовой и промышленной инфраструктуре Измаила, граничащего с Румынией. По данным Офиса генпрокурора, от обстрелов повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Сразу после этого два корабля, направлявшиеся в порт Измаил, отказались швартоваться.

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