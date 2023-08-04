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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У розвідці Британії пояснили, чому РФ атакувала порти Дунаю БпЛА, а не ракетами

атака на порт Ізмаїл
Фото: Getty Images

Росія, атакуючи порти у дельті Дунаю іранськими дронами, всього за 200 м від румунського кордону, намагається змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти.

Про це повідомляють у розвідці Британії. 

– За останні два тижні Росія завдала кілька ударів по українських портах на річці Дунай з використанням іранських безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (БпЛА OWA). Досить імовірно, що він намагається змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти, – йдеться у повідомленні. 

У відомстві зазначають, що той факт, що дрони завдавали ударів по цілях на відстані до 200 м від румунського кордону, говорить про те, що РФ розвинула схильність до ризику для завдання ударів поблизу території НАТО. 

У зведенні наголошують, що існує реальна ймовірність того, що Росія використовує БпЛА OWA для завдання ударів по цьому району, вважаючи, що вони менш схильні до ризику ескалації, ніж крилаті ракети. 

– Росія, ймовірно, вважає їх досить точними, і у них набагато менші боєголовки, ніж у крилатих ракет, – зазначають британські розвідники. 

Атака БпЛА на Ізмаїл 

В ніч проти 2 серпня російська армія вдарила з безпілотників по портовій та промисловій інфраструктурі Ізмаїлу, що межує з Румунією. За даними Офісу генпрокурора, від обстрілів пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Одразу після цього два кораблі, що прямували до порту Ізмаїл,  відмовилися швартуватися.

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Ізмаїл, Безпілотники, Одеська область, Розвідка, Російська агресія
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