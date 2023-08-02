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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уночі ворожі дрони пошкодили елеватор на Одещині – ОВА

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 2 серпня російські війська спрямували ударні безпілотники на південь Одеської області.

Через ворожу атаку на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Наразі, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, на місці працюють усі служби.

На цю хвилину інформації постраждалих не надходило.

Остаточні дані та результати бойової роботи нададуть у військовому командування, додає Олег Кіпер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Кіпер

Фото: ОК Південь

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Одеська область, Російська агресія, РФ
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