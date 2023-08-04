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В Украине проведут повторные проверки состояния укрытий — Шмыгаль

Укриття
Фото: МВД

Кабинет министров поручит провести повторные проверки состояния укрытий по Украине.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В июне этого года отдельных руководителей на местах мы уволили, а некоторым вынесли выговоры из-за в целом ненадлежащего состояния укрытий. Прошло больше месяца, а потому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация, — сказал он.

По словам премьер-министра, там, где ничего с состоянием укрытий не изменилось, снова будут кадровые решения.

Также уже должны были начаться проверки готовности Центрів незламності к этой зиме.

Шмыгаль отметил, что местные власти и другие ответственные ведомства должны уже сейчас позаботиться, чтобы центры были обеспечены всем необходимым.

— Другой вопрос — безопасность в школах в связи с началом учебного года. Должны быть качественные, комфортные и надежные укрытия. Деньги на это правительство выделило. Также разработаны проекты детсадов и школ, которые учитывают современные требования по безопасности, безбарьерности и энергоэффективности. Органы местного самоуправления могут бесплатно воспользоваться этими проектами и сэкономить средства и время на разработку документации, — сказал он.

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В Украине проведут повторные проверки состояния укрытий — Шмыгаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль, Кабмин, укриття
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