Путаница продолжается: в Киеве скандал вокруг укрытий, которые якобы являются подвалами

Из более 4 тыс. столичных укрытий состояние тысячи сочли неудовлетворительным и вместо них киевская городская военная администрация ищет другие помещения. В то же время есть немало укрытий, которые за полтора года так и не отремонтировали, или вообще не признают укрытием. Именно такая ситуация сложилась в Соломенском районе столицы.

Дом по адресу Раздельная, 5 в Киеве. Укрытие немалой площадью вместе с домом построили еще во времена холодной войны. Но через 70 лет оно понадобилось снова. Там прятались с начала полномасштабного вторжения до сотни жильцов дома и нескольких соседних. К тому же, конечно, никто здесь порядок не наводил, люди организовались сами после 24 февраля: принесли утеплитель, принесли воды, готовили лопаты на случай завала.

Такое же укрытие есть в соседнем доме по адресу Людмилы Проценко, 8. Люди тоже здесь навели порядок как могли – ремонт ни управляющая компания, ни Соломенская администрация здесь делать не спешили. Жители встревожились, потому что заметили, что однажды управляющая компания даже надписи Укрытие закрасила. Это окончательно возмутило людей.

Когда жители бросились обрывать телефоны городской службы, то им ответили, что укрытия у них нет, это, мол, просто подвальное помещение, не являющееся укрытием. И объявили – для них ближайшее укрытие в 600 метрах вверх, или 100 метров вниз, через дорогу. И это спустя полтора года полномасштабного вторжения. В доме много пенсионеров и людей с инвалидностью, которые так далеко не уйдут.

Фактам управляющая компания подтвердила, что укрытия здесь никогда не было. Мы обратились в Киевскую военную администрацию с призывом разобраться в ситуации, ведь с одной стороны по городу ищут новые помещения, чтобы расширить фонд защитных сооружений, а с другой – уже готовые укрытия никто не ремонтирует. Нам ответили, что об этих адресах знают, направят туда комиссию, которая должна признать эти помещения укрытиями или нет.

Местные очень надеются, что эта проблема будет решена. Особенно досадно жителю одного из домов Александру Дудинову, оба сына которого погибли в боях за Украину. Говорит, что на фоне новостей о барабанах в укрытиях и имитации ремонтов возникает слишком много вопросов.

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