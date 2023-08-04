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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Україні проведуть повторні перевірки стану укриттів – Шмигаль

Укриття
Фото: МВС

Кабінет міністрів доручить провести повторні перевірки стану укриттів по Україні.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшло більше місяця, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація, – сказав він.

За словами прем’єр-міністра, там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.

Також вже мали розпочатись перевірки готовності Центрів незламності до цієї зими.

Шмигаль наголосив, що місцева влада та інші відповідальні відомства мають вже зараз подбати, аби центри були забезпечені всім необхідним.

– Інше питання – безпека в школах у зв’язку з початком навчального року. Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття. Гроші на це уряд виділив. Також розроблені типові проєкти дитсадків та шкіл, які враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Органи місцевого самоврядування можуть безкоштовно скористатись цими проєктами та заощадити кошти і час на розробку документації, – сказав він.

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Війна в Україні, Денис Шмигаль, Кабмін, укриття
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