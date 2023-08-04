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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ветер попутный семена “бавовны” несет – Гуменюк о взрывах в Феодосии

Ветер попутный семена “бавовны” несет – Гуменюк о взрывах в Феодосии

“Бавовна” в пока оккупированном Крыму будет цвести и дальше.

Так ночные взрывы в ряде крымских городов, в частности в Феодосии, где было наиболее громко, прокомментировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Ветер попутный семена “бавовны” несет, – так о взрывах в Крыму в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сказала Наталья Гуменюк.

То, что процесс “цветения бавовны” – неизбежен, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга заявила и в эфире Радио Свобода.

Наталья Гуменюк добавляет: в Феодосии, где сегодня раздавались взрывы, сосредоточено очень мощное нефтяное хранилище, где могут быть большие запасы горюче-смазочных материалов для Черноморского флота РФ.

Именно в таких местах, отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, сосредоточена логистика врага.

– Понятно, что россияне будут защищать это направление, ведь обеспечение горюче-смазочными материалами является очень важным компонентом боевой готовности.

Поэтому “бавовна” будет там цвести, это неизбежно, – заверила Наталья Гуменюк.

Напомним, что ночь 4 августа в ряде крымских городов была достаточно громкой.

В частности, местные жители снимали попадание в районе нефтебазы в Феодосии.

После четырех утра так называемый советник гауляйтера Крыма Олег Крючков заявил, что в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО.

Все объекты, убеждал он, были сбиты, а повреждений и пострадавших нет.

В Минобороны РФ впоследствии уточнили, что Крым якобы атаковали 13 беспилотников.

10 БпЛА якобы уничтожила противовоздушная оборона, а еще три “были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 527-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Взрыв, Крым, Феодосия
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