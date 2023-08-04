Ветер попутный семена “бавовны” несет – Гуменюк о взрывах в Феодосии
“Бавовна” в пока оккупированном Крыму будет цвести и дальше.
Так ночные взрывы в ряде крымских городов, в частности в Феодосии, где было наиболее громко, прокомментировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
– Ветер попутный семена “бавовны” несет, – так о взрывах в Крыму в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сказала Наталья Гуменюк.
То, что процесс “цветения бавовны” – неизбежен, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга заявила и в эфире Радио Свобода.
Наталья Гуменюк добавляет: в Феодосии, где сегодня раздавались взрывы, сосредоточено очень мощное нефтяное хранилище, где могут быть большие запасы горюче-смазочных материалов для Черноморского флота РФ.
Именно в таких местах, отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, сосредоточена логистика врага.
– Понятно, что россияне будут защищать это направление, ведь обеспечение горюче-смазочными материалами является очень важным компонентом боевой готовности.
Поэтому “бавовна” будет там цвести, это неизбежно, – заверила Наталья Гуменюк.
Напомним, что ночь 4 августа в ряде крымских городов была достаточно громкой.
В частности, местные жители снимали попадание в районе нефтебазы в Феодосии.
После четырех утра так называемый советник гауляйтера Крыма Олег Крючков заявил, что в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО.
Все объекты, убеждал он, были сбиты, а повреждений и пострадавших нет.
В Минобороны РФ впоследствии уточнили, что Крым якобы атаковали 13 беспилотников.
10 БпЛА якобы уничтожила противовоздушная оборона, а еще три “были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 527-е сутки.
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Фото: Ukraine Media Center Odesa