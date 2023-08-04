Вітер попутний насіння бавовни несе – Гуменюк про вибухи в Феодосії
“Бавовна” в поки що окупованому Криму квітнутиме й надалі.
Так нічні вибухи в низці кримських міст, зокрема у Феодосії, де було найбільш гучно, прокоментувала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Вітер попутний насіння бавовни несе, – так про вибухи в Криму в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини сказала Наталія Гуменюк.
Те, що процес “цвітіння бавовни” є неминучим, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня заявила і в ефірі Радіо Свобода.
Наталія Гуменюк додає: у Феодосії, де сьогодні лунали вибухи, зосереджене дуже потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися великі запаси паливно-мастильних матеріалів для Чорноморського флоту РФ.
Саме в таких місцях, наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, зосереджена логістика ворога.
– Зрозуміло, що росіяни захищатимуть цей напрямок, адже забезпечення паливно-мастильними матеріалами є дуже важливим компонентом бойової готовності.
Тому бавовна там квітнутиме, це неминуче, – запевнила Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, що ніч 4 серпня в низці кримських міст була доволі гучною.
Зокрема, місцеві жителі фільмували влучання в районі нафтобази у Феодосії.
Після четвертої ранку так званий радник гауляйтера Криму Олег Крючков заявив, що в кількох районах Криму спрацювали системи ППО.
Усі об’єкти, переконував він, було збито, а пошкоджень та постраждалих немає.
У Міноборони РФ згодом уточнили, що Крим нібито атакували 13 безпілотників.
10 БпЛА буцімто знищила протиповітряна оборона, а ще три “було придушено засобами радіоелектронної боротьби”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 527-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ukraine Media Center Odesa