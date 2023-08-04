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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вітер попутний насіння бавовни несе – Гуменюк про вибухи в Феодосії

Вітер попутний насіння бавовни несе – Гуменюк про вибухи в Феодосії

“Бавовна” в поки що окупованому Криму квітнутиме й надалі.

Так нічні вибухи в низці кримських міст, зокрема у Феодосії, де було найбільш гучно, прокоментувала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Вітер попутний насіння бавовни несе, – так про вибухи в Криму в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини сказала Наталія Гуменюк.

Те, що процес “цвітіння бавовни” є неминучим, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня заявила і в ефірі Радіо Свобода.

Наталія Гуменюк додає: у Феодосії, де сьогодні лунали вибухи, зосереджене дуже потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися великі запаси паливно-мастильних матеріалів для Чорноморського флоту РФ.

Саме в таких місцях, наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, зосереджена логістика ворога.

– Зрозуміло, що росіяни захищатимуть цей напрямок, адже забезпечення паливно-мастильними матеріалами є дуже важливим компонентом бойової готовності.

Тому бавовна там квітнутиме, це неминуче, – запевнила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що ніч 4 серпня в низці кримських міст була доволі гучною.

Зокрема, місцеві жителі фільмували влучання в районі нафтобази у Феодосії.

Після четвертої ранку так званий радник гауляйтера Криму Олег Крючков заявив, що в кількох районах Криму спрацювали системи ППО.

Усі об’єкти, переконував він, було збито, а пошкоджень та постраждалих немає.

У Міноборони РФ згодом уточнили, що Крим нібито атакували 13 безпілотників.

10 БпЛА буцімто знищила протиповітряна оборона, а ще три “було придушено засобами радіоелектронної боротьби”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 527-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Вибух, Крим, Феодосія
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