Зеленский рассказал о подготовке Украины к саммиту в Саудовской Аравии по формуле мира

Благодаря действиям Службы безопасности Украины война постепенно возвращается в Россию, а власти Украины продолжают подготовку к саммиту мира в Джидде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 4 августа.

Он начал с заседания Ставки верховного главнокомандующего.

— Заседание было продолжительное, значительно дольше запланированного. Подробно разобрали ситуацию на передовой, все направления — те, где держим оборону, те, где шаг за шагом движемся вперед, — сообщил президент.

Во время ставки Владимиру Зеленскому докладывали главком Валерий Залужный, генерал Александр Сырский, генерал Александр Тарнавский.

— Подробно проговорили, как именно и в какие сроки, каким обеспечением, какой логистикой будет больший результат для Украины, — сказал он.

Также президент сообщил о докладе руководителя СБУ Василия Малюка, но отказался озвучивать содержание этой встречи.

— Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься, — сказал он.

Также министр стратегпрома Камышин доложил о производстве боеприпасов и оружия оборонно-промышленным комплексом Украины.

— Максимально упрощаем все процедуры, убираем всю бюрократию, которая еще мешает производителям, — рассказал глава государства и добавил, что “результат будет”.

О Черном море, продовольственном экспорте и безопасности портов Украины докладывали командующий ВМС, члены правительства и руководители разведки.

— Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу, — прокомментировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинский продовольственный экспорт является ключевым фактором стабильности продовольственных рынков, поэтому сегодня украинская власть работает над вопросом продовольственной безопасности со всеми партнерами как в регионе, так и в целом в мире.

Также украинский лидер затронул и тему переговоров в Джидде, что в Саудовской Аравии, которые начнутся завтра. Там должны встретиться советники глав государств и представителей МИД, которые обсудят формулу мира, предложенную Украиной.

— Многие страны будут представлены, разные континенты, в том числе и государства Глобального Юга. Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации формулы мира, — сообщил он.

Владимир Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию за предоставленную площадку для переговоров и напомнил, что недавно первая встреча в таком формате проходила в Копенгагене, Дания.

— Мы шаг за шагом движемся к Глобальному саммиту мира. Очень важно, что мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем! — подчеркнул президент.

Так, по словам главы государства, освобождение украинской земли от оккупантов станет восстановлением уважения к международному праву и Уставу ООН. В то же время ликвидация созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности станет возвращением спокойствия международным отношениям и стабильности глобальной жизни.

— Благодарен всем, кто поддерживает формулу мира и уже присоединился к совместным усилиям ради полной реализации формулы, — сказал он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил американцев, которые помогают Украине защищать свободу: обеим партиям, Конгрессу, президенту Байдену, каждой американской семье и сообществу.

— Американское лидерство действительно жизненно важно. И не только для свободы в нашем регионе — это глобальные вещи. И на встрече с Кристофером Кристи, одним из влиятельных деятелей американской политики, членом Республиканской партии, мы говорили именно о том, насколько важно усиливать поддержку свободы, поддержку демократии. И я благодарен за то, что господин Кристи — из тех людей, кто стремится видеть ситуацию собственными глазами, — сообщил глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Кристофера Кристи и за то, что он начал свой визит в Украину с посещения Бучи.

В конце обращения президент поблагодарил всех украинских героев и всех в мире, кто поддерживает Украину.

Источник : Офис президента

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