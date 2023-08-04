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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський розповів про підготовку України до саміту в Саудівській Аравії щодо формули миру

Зеленський розповів про підготовку України до саміту в Саудівській Аравії щодо формули миру
Фото: Офіс президента

Завдяки діям Служби безпеки України війна поступово повертається до Росії, а влада України продовжує підготовку до саміту миру в Джидді (Саудівська Аравія).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 4 серпня.

Він почав із засідання Ставки верховного головнокомандувача.

– Засідання було тривале, значно довше від запланованого. Детально розібрали ситуацію на передовій, усі напрямки – ті, де тримаємо оборону, ті, де крок за кроком рухаємося вперед, – повідомив президент.

Під час ставки Володимиру Зеленському доповідали головком Валерій Залужний, генерал Олександр Сирський, генерал Олександр Тарнавський.

– Детально проговорили, як саме і в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України, – сказав він.

Також президент повідомив про доповідь керівника СБУ Василя Малюка, але відмовився озвучувати зміст цієї зустрічі.

– Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся, – сказав він.

Також міністр стратегпрому Камишін доповів про виробництво боєприпасів та зброї оборонно-промисловим комплексом України.

– Максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам, – розповів глава держави та додав, що “результат буде”.

Щодо Чорного моря, продовольчого експорту та безпеки портів України доповідали командувач ВМС, урядовці та керівники розвідки.

– Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу, – прокоментував Зеленський.

Президент наголосив, що український продовольчий експорт є ключовим чинником стабільності продовольчих ринків, тому сьогодні українська влада працює над продовольчою безпекою з усіма партнерами як в регіоні, так й загалом у світі.

Також український лідер зачепив й тему переговорів в Джидді, що у Саудівській Аравії, які розпочнуться завтра. Там мають зустрітись радники глав держав і представників МЗС, які обговорять формулу миру, запропоновану Україною.

– Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня. Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу, безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації ф ормули миру, – повідомив він.

Володимир Зеленський подякував Саудівській Аравії за наданий майданчик для переговорів та нагадав, що нещодавно перша зустріч у такому форматі проходила у Копенгагені, Данія.

– Ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру. Дуже важливо, що світ бачить: справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Усім! – наголосив президент.

Так, за словами глави держави, звільнення української землі від окупантів стане відновленням поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Водночас ліквідація створених Росією загроз українській та глобальній безпеці стане поверненням спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю.

– Вдячний усім, хто підтримує формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули, – сказав він.

Також Володимир Зеленський подякував американцям, які допомагають Україні захищати свободу: обом партіям, Конгресу, президенту Байдену, кожній американській родині та спільноті.

– Американське лідерство справді життєво важливе. І не лише для свободи в нашому регіоні – це глобальні речі. І на зустрічі з Крістофером Крісті, одним із впливових діячів американської політики, членом Республіканської партії, ми говорили саме про те, наскільки важливо посилювати підтримку свободи, підтримку демократії. І я вдячний за те, що пан Крісті – із тих людей, хто прагне бачити ситуацію на власні очі, – повідомив глава держави.

Володимир Зеленський подякував Крістоферу Крісті й за те, що він почав свій візит в Україну із відвідування Бучі.

Наприкінці звернення президент подякував усім українським героям та усім у світі, хто підтримує Україну.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Саміт, СБУ
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