Россияне живут реваншем: Череватый о ситуации на Купянском направлении
На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. Силы обороны, зная обо всех планах врага, срывают их.
Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Радио Свобода.
Он сообщил, что на Купянском направлении оккупанты несколько недель подряд пытаются прощупать слабые места в обороне ВСУ и пробуют наступать. Но российская армия не сможет взять позиции, которые были освобождены украинскими военными прошлой осенью.
— Это они так надеются, они живут реваншем. И это уже не один месяц. Сначала были взяты Донецкая и Луганская область как промежуточный этап. Здесь следует учитывать, что наши враги привязаны к датам, символам – они хотели бы успеть до начала сверхуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, за считанные дни выбросили с огромной территории, заставили бросить технику и снаряды, — сказал Череватый.
По его словам, россияне хотели бы прорваться в район Купянска и “повторить хотя бы какой-то отголосок той славы, как во время оккупации территории Донецкой и Луганской областей”.
Однако Череватый добавил, что ВСУ знают их намерения, все подразделения, которые сосредоточены, всех командиров и все планы. По его словам, украинские защитники уже много недель подряд срывают эти их намерения. Несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация очень сложная, но абсолютно контролируемая.
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