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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни живуть реваншем: Череватий про ситуацію на Куп’янському напрямку

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ситуацію складна, але контрольована. Сили оборони, знаючи про всі плани ворога, зривають їх.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода.

Він повідомив, що на Куп’янському напрямку окупанти кілька тижнів поспіль намагаються промацати слабкі місця в обороні ЗСУ та роблять спроби наступати. Але російська армія не зможе взяти позиції, які були звільнені українськими військовими минулої осені.

– Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут слід враховувати, що наші вороги прив’язані до дат, символів – вони б хотіли встигнути до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території, змусили покинути техніку та снаряди, – сказав Череватий.

За його словами, росіяни хотіли б прорватися у район Куп’янська та “повторити хоча б якийсь відголос тієї слави, як під час окупації території Донеччини та Луганщини”.

Однак Череватий додав, що ЗСУ знають їхні наміри, всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів та всі плани. За його словами, українські захисники вже багато тижнів підряд зривають ці їхні наміри. Попри певну ескалацію, зараз ситуація дуже складна, але абсолютно контрольована.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, ЗСУ, Куп'янськ
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Анастасія Кожушко
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