Враг минирует позиции в три слоя: Маляр о трудностях для продвижения ВСУ на Юге

На Юге Украины российские войска минируют позиции в три слоя и бетонируют господствующие высоты. Таким образом оккупанты пытаются замедлить наступление украинских защитников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос, что сдерживает продвижение наших войск на Юге.

По словам Маляр, там на прошлой неделе была довольно сложная ситуация. Вооруженные силы Украины сталкиваются со сплошным минированием на основных направлениях наступления – Мелитопольском и Бердянском.

– Враг минирует позиции даже в три слоя, и не только позиции, но и вообще все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует ключевые для них господствующие высоты. И сейчас наши войска сталкиваются еще и с такими усложнениями и инженерными укреплениями, – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что все эти факторы очень замедляют продвижение вперед.

Тем не менее, украинские воины выполняют на Юге много задач: одна из ключевых – ослабление врага.

– Поэтому враг продвигаться не может. И, безусловно, это уничтожение вражеского потенциала – как оборонительного, так и наступательного, — объяснила Анна Маляр.

Недавно замминистра сообщала, что Силы обороны Украины прорвали первую линию обороны оккупантов на Юге. А на пути ко второй линии есть значительные инженерные укрепления врага.

За прошедшую неделю украинские военные уничтожили около 4 тыс. российских солдат и 616 единиц вооружения.

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