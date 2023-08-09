США объявят о новом пакете помощи для Украины уже на следующей неделе — Госдеп
Уже на следующей неделе США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Он отметил, что США продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений и позже на этой неделе объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить нашему государству.
Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Министерства обороны США осталось чуть больше $6 млрд для военной помощи Украине.
По ее словам, сейчас Пентагон имеет $6,2 млрд для обеспечения передачи вооружений.
К слову, Белый дом поддерживает подготовку пилотов ВСУ на истребителях F-16 американского производства, впрочем этим процессом руководят Дания и Нидерланды.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский