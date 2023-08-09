США объявят о новом пакете помощи для Украины уже на следующей неделе — Госдеп

Уже на следующей неделе США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Он отметил, что США продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений и позже на этой неделе объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить нашему государству.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Министерства обороны США осталось чуть больше $6 млрд для военной помощи Украине.

По ее словам, сейчас Пентагон имеет $6,2 млрд для обеспечения передачи вооружений.

К слову, Белый дом поддерживает подготовку пилотов ВСУ на истребителях F-16 американского производства, впрочем этим процессом руководят Дания и Нидерланды.

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