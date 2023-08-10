Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек

Из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных близко к зоне боевых действий, могут эвакуировать население.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Может быть проведена обязательная эвакуация среди гражданского населения и принудительная эвакуация детей. Этот вопрос поднимался 8 августа на аппаратном совещании в ОВА из-за обострения оперативной обстановки.

— Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. При таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно возросли, — написал Синегубов.

По данным главы Харьковской ОВА, ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

Также Синегубов отметил, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, граждане могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам. Для этого следует обратиться по телефонам: +38 (050) 789 01 24 и +38 (063) 789 64 74.

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