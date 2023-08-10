Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек

Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Фото: УНИАН

Из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных близко к зоне боевых действий, могут эвакуировать население.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Может быть проведена обязательная эвакуация среди гражданского населения и принудительная эвакуация детей. Этот вопрос поднимался 8 августа на аппаратном совещании в ОВА из-за обострения оперативной обстановки.

— Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. При таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно возросли, — написал Синегубов.

По данным главы Харьковской ОВА, ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

Также Синегубов отметил, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, граждане могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам. Для этого следует обратиться по телефонам: +38 (050) 789 01 24 и +38 (063) 789 64 74.

Читайте также
РФ ударила четырьмя авиабомбами по Харьковщине: есть погибшие и раненые
Кругляківка Харківської області

Война в Украине, Евакуація, Російська агресія, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ нанесла удар по Запорожью: два человека погибли, есть раненые
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Военные, спасатели и правоохранители будут получать дополнительные выплаты во время военного положения
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Будет ответ террористам на передовой: Зеленский показал видео последствий атаки РФ по Запорожью
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Защита от баллистики, крылатых ракет и вражеской авиации: что известно о ЗРК Patriot
MIM-104 Patriot
В Украине ведут 135 мониторингов образа жизни военкомов — глава НАПК
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Из Купянского района могут принудительно эвакуировать 11 тыс. человек
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь