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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

З Куп’янського району можуть примусово евакуювати 11 тис. людей

З Куп’янського району можуть примусово евакуювати 11 тис. людей
Фото: УНІАН

Із 53 населених пунктів Куп’янського району Харківської області, що розташовані близько до зони бойових дій, можуть евакуювати населення.

Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Може бути проведена обов’язкова евакуація серед цивільного населення та примусова евакуація дітей. Це питання порушувалось 8 серпня на апаратній нараді в ОВА через загострення оперативної обстановки.

– Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров’я цивільних людей суттєво зросли, – написав Синєгубов.

За даними очільника Харківської ОВА, орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тис. людей, з них 600 дітей.

Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.

Також Синєгубов наголосив, що процес евакуації триває на постійній основі, громадяни можуть виїхати у більш безпечні райони, звернушись по допомогу до місцевої влади та волонтерів. Для цього варто звернутися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74.

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Війна в Україні, Евакуація, Російська агресія, Харківська область
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