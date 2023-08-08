Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила четырьмя авиабомбами по Харьковщине: есть погибшие и раненые

Кругляківка Харківської області
Фото: ГСЧС

45-летняя женщина и 65-летний мужчина погибли во время вчерашнего авиаудара по селу Кругляковка Купянского района Харьковской области.

Кругляківка Харківської області

По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, четыре корректируемые авиабомбы на село российские оккупанты сбросили около 19:45 7 августа, повредив шесть домов.

В медучреждение с ранениями привезли мужчин 46, 59 и 61 года и 60-летнюю женщину.

Еще одной 57-летней пострадавшей оказали помощь на месте, в госпитализации женщина не нуждалась.

Также пострадали и были госпитализированы два спасателя 22 и 46 лет и два полицейских 21 и 24 лет.

Все раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизням нет, отмечает Олег Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синєгубов

авіація РФ, Бомба, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Саммит в Джидде продемонстрировал разногласия РФ и Китая – ISW
Сі Цзіньпін та Володимир Путін
РФ хотела отомстить за дроны над Кремлем. Игнат прокомментировал запуск Кинжала на Киев 4 мая
ракета Кинджал
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.08.2023
Deepstatemap
Оккупанты не смогли восстановить утраченное положение в районе Роботиного – Генштаб
російські російський військовий
Десять сожженных танков и 560 уничтоженных оккупантов: потери РФ на 8 августа
Знищена техніка Росії
Видео
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
РФ ударила четырьмя авиабомбами по Харьковщине: есть погибшие и раненые
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (07.08.2023)
РФ ударила четырьмя авиабомбами по Харьковщине: есть погибшие и раненые
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (07.08.2023)
РФ ударила четырьмя авиабомбами по Харьковщине: есть погибшие и раненые
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (07.08.2023)
РФ ударила четырьмя авиабомбами по Харьковщине: есть погибшие и раненые
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь