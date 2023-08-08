РФ ударила четырьмя авиабомбами по Харьковщине: есть погибшие и раненые

45-летняя женщина и 65-летний мужчина погибли во время вчерашнего авиаудара по селу Кругляковка Купянского района Харьковской области.

По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, четыре корректируемые авиабомбы на село российские оккупанты сбросили около 19:45 7 августа, повредив шесть домов.

В медучреждение с ранениями привезли мужчин 46, 59 и 61 года и 60-летнюю женщину.

Еще одной 57-летней пострадавшей оказали помощь на месте, в госпитализации женщина не нуждалась.

Также пострадали и были госпитализированы два спасателя 22 и 46 лет и два полицейских 21 и 24 лет.

Все раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизням нет, отмечает Олег Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Олег Синєгубов

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