ВСУ разрушили миф о “второй армии”: Подоляк ответил всем критикам контрнаступления
Вооруженные силы Украины разрушили миф о “второй армии в мире”. После войны Российская Федерация перестанет существовать как военная угроза.
Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Когда кто-то рассуждает об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то “точно идет не по плану”, главное — не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли “второй армией в мире”, истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать, — отметил он.
Подоляк подчеркнул, чтобы окончательно уничтожить очередной миф, всем необходимо набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которую наши военные обязательно доделают до справедливого финала.
— Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере для Украины и Европы. Тем временем… наступательные операции продолжаются, — добавил советник главы ОП.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский