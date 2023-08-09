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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ разрушили миф о “второй армии”: Подоляк ответил всем критикам контрнаступления

ВСУ разрушили миф о “второй армии”: Подоляк ответил всем критикам контрнаступления
Фото: УНИАН

Вооруженные силы Украины разрушили миф о “второй армии в мире”. После войны Российская Федерация перестанет существовать как военная угроза.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Когда кто-то рассуждает об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то “точно идет не по плану”, главное — не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли “второй армией в мире”, истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать, — отметил он.

Подоляк подчеркнул, чтобы окончательно уничтожить очередной миф, всем необходимо набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которую наши военные обязательно доделают до справедливого финала.

— Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере для Украины и Европы. Тем временем… наступательные операции продолжаются, — добавил советник главы ОП.

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Война в Украине, ВСУ, Михаил Подоляк, Російська агресія
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Орест Дрималовский
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