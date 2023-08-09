ЗСУ зруйнували міф про “другу армію”: Подоляк відповів всім критикам контрнаступу

Збройні сили України зруйнували міф про “другу армію у світі”. Після війни Російська Федерація перестане існувати як військова загроза.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрямки та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось “точно йде не за планом”, головне – не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали “другою армією у світі”, істерично її боялися та навіть не уявляли, що проти неї можна ефективно воювати, – зауважив він.

Подоляк наголосив, щоб остаточно знищити черговий міф, всім необхідно набратися терпіння й уважно стежити за якісною роботою ЗСУ, яку наші військові обов’язково дороблять до справедливого фіналу.

– Росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом… наступальні операції тривають, – додав радник глави ОП.

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