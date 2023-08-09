ЗСУ зруйнували міф про “другу армію”: Подоляк відповів всім критикам контрнаступу
Збройні сили України зруйнували міф про “другу армію у світі”. Після війни Російська Федерація перестане існувати як військова загроза.
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрямки та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось “точно йде не за планом”, головне – не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали “другою армією у світі”, істерично її боялися та навіть не уявляли, що проти неї можна ефективно воювати, – зауважив він.
Подоляк наголосив, щоб остаточно знищити черговий міф, всім необхідно набратися терпіння й уважно стежити за якісною роботою ЗСУ, яку наші військові обов’язково дороблять до справедливого фіналу.
– Росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом… наступальні операції тривають, – додав радник глави ОП.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський