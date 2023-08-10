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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Гидроудар в радиусе 1 км и разрыв внутренних органов: Гуменюк объяснила, чем опасен пляжный отдых

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

Военное командование не в восторге от открытия пляжей в Одесской области, которое должно состояться уже на этих выходных, из-за минной и ракетной опасности, а также общей активности вражеских сил.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Безопасность (на море. — Ред.) достаточно мнимая, достаточно условная, я бы сказала, потому что подрыв морской мины в толще воды может вызвать гидроудар на расстоянии 1 км. И от этого гидроудара может произойти и разрыв внутренних органов, от которого наступает смерть. Это не запугивание, это информация для размышлений, надо осознавать те опасности, которые есть, — говорит она.

Кроме того, работа сил ПВО может иметь определенные последствия для любителей пляжного отдыха, ведь сбивание ракет или дронов часто происходит именно над морем.

Напомним, что уже в эти выходные Одесская область готовится к открытию моря к бархатному сезону.

Война в Украине, Море, Одесса, Черное море
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