Гидроудар в радиусе 1 км и разрыв внутренних органов: Гуменюк объяснила, чем опасен пляжный отдых
Военное командование не в восторге от открытия пляжей в Одесской области, которое должно состояться уже на этих выходных, из-за минной и ракетной опасности, а также общей активности вражеских сил.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
— Безопасность (на море. — Ред.) достаточно мнимая, достаточно условная, я бы сказала, потому что подрыв морской мины в толще воды может вызвать гидроудар на расстоянии 1 км. И от этого гидроудара может произойти и разрыв внутренних органов, от которого наступает смерть. Это не запугивание, это информация для размышлений, надо осознавать те опасности, которые есть, — говорит она.
Кроме того, работа сил ПВО может иметь определенные последствия для любителей пляжного отдыха, ведь сбивание ракет или дронов часто происходит именно над морем.
Напомним, что уже в эти выходные Одесская область готовится к открытию моря к бархатному сезону.
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