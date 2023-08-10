Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

Військове командування не у захваті від відкриття пляжів в Одеській області, яке має відбутися вже цими вихідними, через мінну й ракетну небезпеку та загальну активність ворожих сил.

Про це в ефірі телемарафону Єдиних новин повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.

– Безпека (на морі. – Ред.) досить уявна, досить умовна, я б сказала, тому що підрив морської міни у товщі води може спричинити гідроудар на відстані 1 км. І від цього гідроудару може відбутися й розрив внутрішніх органів, від якого наступає смерть. Це не залякування, це інформація для роздумів, треба усвідомлювати ті небезпеки, які є, – каже вона.

Крім того, робота сил ППО може мати певні наслідки для любителів пляжного відпочинку, адже збиття ракет або дронів часто відбувається саме над морем.

Нагадаємо, що вже цими вихідними Одеська область готується до відкриття моря до оксамитового сезону.

Війна в Україні, Море, Одеса, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру
Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок
В Україні проводять перевірку всіх укриттів на території навчальних закладів – МВС
Ігор Клименко
Найгарячіший етап позаду: в канцелярії Дуди прокоментували суперечку з Україною
Володимир Зеленський і Анджей Дуда
Під час обстрілу співали на вулиці: у Запоріжжі загинули дівчата, що збирали на ЗСУ
Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок
Вишкіл і концерти Газманова: РФ вивозить українських підлітків до “військових таборів”
Військовий табір РФ
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне
Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок
Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова
Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь