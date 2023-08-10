Гідроудар у радіусі 1 км і розрив внутрішніх органів: Гуменюк пояснила, чим небезпечний пляжний відпочинок

Військове командування не у захваті від відкриття пляжів в Одеській області, яке має відбутися вже цими вихідними, через мінну й ракетну небезпеку та загальну активність ворожих сил.

Про це в ефірі телемарафону Єдиних новин повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.

– Безпека (на морі. – Ред.) досить уявна, досить умовна, я б сказала, тому що підрив морської міни у товщі води може спричинити гідроудар на відстані 1 км. І від цього гідроудару може відбутися й розрив внутрішніх органів, від якого наступає смерть. Це не залякування, це інформація для роздумів, треба усвідомлювати ті небезпеки, які є, – каже вона.

Крім того, робота сил ППО може мати певні наслідки для любителів пляжного відпочинку, адже збиття ракет або дронів часто відбувається саме над морем.

Нагадаємо, що вже цими вихідними Одеська область готується до відкриття моря до оксамитового сезону.

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