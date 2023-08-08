Бархатный сезон: Одесчина готовится на выходных встречать туристов
Одесская область готовится к открытию моря к бархатному сезону.
Руководитель областной военной администрации Олег Купер уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.
– Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, – отметил Олег Кипер.
Безопасность, подчеркивает глава области, – прежде всего, поэтому пляжи должны быть оборудованы:
- защитными сетками, исключающими попадание мин;
- наблюдательно-спасательными постами;
- буями;
- громкоговорителями;
- имеющимися вблизи укрытиями.
Олег Кипер поручил Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской РВА до 17:00 10 августа подготовить пляжи с учетом всех перечисленных требований и подать акты о готовности в ОВА.
Те, кто не успеют, могут подать документы позже, но глава области призывает районные администрации все же уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесчина могла встречать туристов.
– По прогнозу, будет до +30°, поэтому ждем всех на наших лучших в мире пляжах, – отметил руководитель Одесской ОВА.
Источник: Олег Кипер
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