Бархатный сезон: Одесчина готовится на выходных встречать туристов

Одесская область готовится к открытию моря к бархатному сезону.

Руководитель областной военной администрации Олег Купер уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.

– Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, – отметил Олег Кипер.

Безопасность, подчеркивает глава области, – прежде всего, поэтому пляжи должны быть оборудованы:

защитными сетками, исключающими попадание мин;

наблюдательно-спасательными постами;

буями;

громкоговорителями;

имеющимися вблизи укрытиями.

Олег Кипер поручил Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской РВА до 17:00 10 августа подготовить пляжи с учетом всех перечисленных требований и подать акты о готовности в ОВА.

Те, кто не успеют, могут подать документы позже, но глава области призывает районные администрации все же уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесчина могла встречать туристов.

– По прогнозу, будет до +30°, поэтому ждем всех на наших лучших в мире пляжах, – отметил руководитель Одесской ОВА.

Источник: Олег Кипер

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