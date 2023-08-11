Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ

Кабмин принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.

Это подтвердил сам уполномоченный Олег Котенко в комментарии hromadske.

По его словам, постановление о расформировании Офиса будет официально обнародовано на днях.

Журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко со ссылкой на источники пишет, что с даты принятия соответствующего постановления полномочия уполномоченного частично передадут:

Министерству внутренних дел — розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах;

Главному управлению разведки — возвращение тел погибших;

Министерству обороны — деятельность поисковых групп.

Издание отмечает, что Олега Котенко пригласили в МВД, но он отказался от новой должности.

Сам Котенко отметил, что за более чем год работы ему и команде удалось встретиться с более чем 10 тыс.родственников пропавших без вести, и большинство из них получили ответы.

В Кабмине пока официально не комментировали свое решение.

Напомним, что Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести заработал в апреле 2022 года.

Как отчитался уполномоченный на своем сайте, в течение 2022 года его Офис:

организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел;

создал 7 специальных групп по поиску тел, вещей и документов погибших людей, которые совершили более 50 выездов на деоккупированные территории и эксгумировали более 700 тел, вещей и документов;

разыскал и вернул для захоронения более 3 тыс. тел погибших из зон боевых столкновений;

возбудил почти 14 тыс. дел по розыску пропавших без вести людей.

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