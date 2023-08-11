Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ

Кабмін
Фото: Depositphotos

Кабмин принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.

Это подтвердил сам уполномоченный Олег Котенко в комментарии hromadske.

По его словам, постановление о расформировании Офиса будет официально обнародовано на днях.

Журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко со ссылкой на источники пишет, что с даты принятия соответствующего постановления полномочия уполномоченного частично передадут:

  • Министерству внутренних дел — розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • Главному управлению разведки — возвращение тел погибших;
  • Министерству обороны — деятельность поисковых групп.

Издание отмечает, что Олега Котенко пригласили в МВД, но он отказался от новой должности.

Сам Котенко отметил, что за более чем год работы ему и команде удалось встретиться с более чем 10 тыс.родственников пропавших без вести, и большинство из них получили ответы.

В Кабмине пока официально не комментировали свое решение.

Читайте также
В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести — Минреинтеграции
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ

Напомним, что Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести заработал в апреле 2022 года.

Как отчитался уполномоченный на своем сайте, в течение 2022 года его Офис:

  • организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел;
  • создал 7 специальных групп по поиску тел, вещей и документов погибших людей, которые совершили более 50 выездов на деоккупированные территории и эксгумировали более 700 тел, вещей и документов;
  • разыскал и вернул для захоронения более 3 тыс. тел погибших из зон боевых столкновений;
  • возбудил почти 14 тыс. дел по розыску пропавших без вести людей.

Война в Украине, уряд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ ударила по Запорожью Искандером-К: есть погибший и раненые, вспыхнул пожар
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Готовим больше оборонных пакетов и систем ПВО для Украины — Зеленский
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Байден попросит у Конгресса США дополнительное финансирование для Украины — СМИ
Білий дім США
Имеет 8 размеров и подходит для беременных: утвержден образец формы для женщин-военнослужащих
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Кабинет министров решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь