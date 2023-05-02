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В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести — Минреинтеграции

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести — Минреинтеграции
Фото: Pixabay

В Минреинтеграции сообщили, что заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

— Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную поисковую работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших, – подчеркнул уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Так, со 2 мая данные о пропавших будут вноситься в соответствующий реестр.

Там будут собраны и централизованные данные о пропавших без вести:

  • ФИО лица,
  • место и дата рождения,
  • семейное положение,
  • место жительства,
  • территория, на которой произошло исчезновение,
  • обстоятельства и время исчезновения,
  • приметы личности.

Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или объявления умершими, а также другие данные, используемые для обеспечения учета лиц.

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В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести — Минреинтеграции

Реестр разработан МВД совместно с уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

Война в Украине, Російська агресія
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