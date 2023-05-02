В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести — Минреинтеграции
В Минреинтеграции сообщили, что заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.
— Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную поисковую работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших, – подчеркнул уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.
Так, со 2 мая данные о пропавших будут вноситься в соответствующий реестр.
Там будут собраны и централизованные данные о пропавших без вести:
- ФИО лица,
- место и дата рождения,
- семейное положение,
- место жительства,
- территория, на которой произошло исчезновение,
- обстоятельства и время исчезновения,
- приметы личности.
Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или объявления умершими, а также другие данные, используемые для обеспечения учета лиц.
Реестр разработан МВД совместно с уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.