В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести — Минреинтеграции

В Минреинтеграции сообщили, что заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

— Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную поисковую работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших, – подчеркнул уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Так, со 2 мая данные о пропавших будут вноситься в соответствующий реестр.

Там будут собраны и централизованные данные о пропавших без вести:

ФИО лица,

место и дата рождения,

семейное положение,

место жительства,

территория, на которой произошло исчезновение,

обстоятельства и время исчезновения,

приметы личности.

Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или объявления умершими, а также другие данные, используемые для обеспечения учета лиц.

Реестр разработан МВД совместно с уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

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